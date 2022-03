Fahrerflüchtiger Lkw-Lenker mit falschem Ausweis in Nassereith geschnappt

Nassereith – In den frühen Samstagmorgenstunden, gegen 5.35 Uhr, fischte die Polizei in Nassereith einen Lkw-Lenker aus dem Verkehr, dem gleich mehrere Vergehen anzuhängen waren.

Zum einen hatte der griechische Staatsbürger im Bereich des Kettenanlegeplatzes am Fernstein jegliche Anhaltezeichen der Polizei ignoriert und war – nachdem er mit seinem Aufleger ein Polizeiauto gestreift hatte – ohne zu stoppen davongefahren. Erst am Parkplatz einer Tankstelle in Nassereith konnte er schließlich angehalten und vernommen werden.