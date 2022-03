Zwei 3:0 innerhalb von 20 Stunden: VC Tirol zieht ins Halbfinale ein

Maja Wollin, Irene Verasio und Co. blockten Salzburgs Angriffe – der VC Tirol siegte am Samstag und Sonntag jeweils mit 3:0.

Innsbruck – Der Fehlstart in die Finalspiele der Austrian Volley Leagaue ist endgültig vergessen: Die Volleyballerinnen vom VC Tirol kämpften sich in der Best-of-three-Serie eindrucksvoll zurück und siegten innerhalb von nur 20 Stunden gleich zweimal mit 3:0 gegen Salzburg. „Das war eine eindrucksvolle Mannschaftsleistung. Ich bin so stolz auf das Team“, lobt Trainer Facundo Morando nach dem 25:18, 25:22, 25:12 und dem damit verbundenen Einzug ins Halbfinale. Der Stamm um Anna-Lisa Nosko, Irene Verasio, Maja Wollin, Nadja Brindlinger, Eva Stabentheiner und Aufspielerin Lotte Groninger wechselte sich mit sehenswerten Aktionen ab und behielt am Ende die Nerven. Während man am Samstag noch drei Matchbälle abwehren musste, um dann den dritten eigenen zu verwandeln, jubelte der VC Tirol am Sonntag gleich nach dem ersten und nur 79 Minuten.