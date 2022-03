Sieg im Penaltyschießen: Der Jubel der Pinguine verhallte im Haie-Revier

Innsbruck – Menschenschlangen vor der Kassa offenbaren seit jeher einen Interessenkonflikt. Während sich die einen in Geduld üben müssen, leuchten bei den anderen die Augen. Die „anderen“ waren in der Tiwag-Arena die Verantwortlichen der Wattener Pinguine, die den Eröffnungsbully des Final-Hinspiels in der Österreichischen Eishockey-Liga wegen des großen Andrangs sogar um ein paar Minuten nach hinten verschoben. Weil das Eis in Wattens bereits abgetaut wurde, genossen die Cracks von Headcoach Jaroslav Betka gegen Kapfenberg in einem der größten Spiele der Vereinsgeschichte das Ambiente der HCI-Heimstätte.