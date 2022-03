Die Rocky Horror Shakespeare Show am Burgtheater

Wien – William Shakespeares nicht allzu schwere Bühnenkost „Der Sturm“ hat sich über Jahrhunderte als unkaputtbar erwiesen. Am Burgtheater zimmert sich Regisseur Thorleifur Örn Arnarsson nun seine eigene kleine Welt aus dem Baukasten des Originals.

BurgschauspielerInnen beeindrucken mit Live-Gesang und an Instrumenten, ab geht die Post: Schmachtfetzen der Rolling Stones und von Lou Reed, von Paolo Conte sogar, dazu Schunkelhaftes à la „When the Saints Go Marching In“. Eine zwingende Logik lässt sich bei dieser Hitparade nicht erkennen.