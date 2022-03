Warnstreiks an deutschen Flughäfen: Ausfälle auch bei Wien-Flügen

Berlin, Köln – Passagiere an mehreren deutschen Flughäfen müssen am Montag mit Flugausfällen und Verzögerungen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat Sicherheitskräfte in der Fluggastkontrolle an mehreren deutschen Flughäfen für Montag zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. Am Flughafen Köln/Bonn legten die Beschäftigten kurz nach Mitternacht „komplett" die Arbeit nieder, wie der zuständige Verdi-Sprecher auf Anfrage der dpa bestätigte. Auch nach Wien fallen rund ein Dutzend Flüge aus.