Erneuter Prozess gegen ehemaligen Tiroler Radprofi Denifl wurde vertagt

© Ulrich Kettner via www.imago-images.de

Innsbruck - Der Dopingprozess gegen den früheren Radprofi Stefan Denifl, der nach einer Aufhebung des Urteils vom Jänner 2021 durch den Obersten Gerichtshof (OGH) am Montag am Landesgericht Innsbruck seine Neuauflage gefunden hat, ist auf vorerst unbestimmte Zeit vertagt worden. Es wurde etwa die Zeugeneinvernahme von zwei Team-Managern beantragt, um das Zustandekommen von Verträgen und sportlichen Leistungen von Denifl zu erheben. Am Montag bekannte sich der Tiroler teilweise schuldig.