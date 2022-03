Verletzter Snowboarder in Ischgl gefunden, Polizei bittet um Hinweise

Ischgl – Ohne Erinnerungen an den Unfallhergang wurde am Samstag (12.03., gegen 12.50 Uhr) ein verletzter 27-jähriger Snowboarder in Ischgl vorgefunden. Der Deutsche hatte nach dem Sturz im Kreuzungsbereich der roten Piste Nr. 24 mit der schwarzen Piste Nr. 14b kurzzeitig das Bewusstsein verloren und war mit Verletzungen unbestimmten Grades liegen geblieben.