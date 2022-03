Erfolgreiches ÖPC-Team feierlich am Flughafen empfangen

Wien, Schwechat – Österreichs mit 13 Medaillen überaus erfolgreiches Paralympics-Team ist am Montag nach der Rückkehr aus Peking auf dem Flughafen in Schwechat empfangen worden. Die Sportlerinnen und Sportler wurden bereits auf dem Rollfeld von einer offiziellen Delegation, angeführt von Sportminister Werner Kogler (Grüne) und Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), willkommen geheißen.

Das ÖPC-Team um den erst 16-jährigen, fünffachen Medaillengewinner Johannes Aigner holte in China fünfmal Gold, fünfmal Silber und dreimal Bronze. Das bedeutete den sechsten Platz in der Medaillenwertung und Platz eins in der Alpin-Wertung, wie Maria Rauch-Kallat, die Präsidentin des Paralympischen Komitees (ÖPC), stolz erinnerte. Sie bedankte sich bei allen Aktiven, Trainern, Betreuern und Mitarbeitern. (APA)