Selbst für HIT-Urgestein Hagleitner war’s ein neuer Rekordlauf

Innsbruck – „Das ist gar nicht so schlecht, das habe ich mir auch gedacht. Wenn’s laft, dann laft’s“, schmunzelt Trainer Klaus Hagleitner, der sich in seinen 45 Jahren im Handball-Geschäft an keine ähnliche Bilanz erinnern kann: „Natürlich habe ich auch das Niveau unserer Liga im Auge. Aber ich habe es wirklich noch nie erlebt, dass sich eine Mannschaft als enorm tolle Gruppe auch selbst auf so ein Niveau hebt.“