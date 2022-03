Langkampfen: Familie mit kleinen Kindern rettete sich aus brennendem Haus

Langkampfen – Schock für eine Familie in Langkampfen: In der Nacht auf Dienstag brach in ihrem Reihenhaus an der Fassade aus ungeklärter Ursache ein Brand aus. Dieser breitete sich bis zur Verschalung des Dachstuhls aus. Die Bewohner konnten mit ihren zwei Säuglingen und der sechsjährigen Tochter rechtzeitig aus dem Haus fliehen und blieben unverletzt.