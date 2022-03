Klare Nummer 1: 72 Prozent aller Führungskräfte lesen täglich TT

Innsbruck – Die TT ist für die Tiroler Führungskräfte unverzichtbar. Das bestätigt die aktuelle Leseranalyse Entscheidungsträger (LAE), die alle zwei Jahre das Mediennutzungsverhalten von Führungskräften abfragt. Mit über 72 Prozent Cross-Media-Reichweite für Print und Online ist die TT die klare Nummer 1 in Tirol. Der Vergleich mit dem Mitbewerb spricht für sich. Während die Tiroler Tageszeitung 72 % der Führungskräfte überzeugt, wird die Krone mit 30,2 % Reichweite von weniger als halb so vielen Führungskräften gelesen, der Standard erreicht 23,1 %, die Presse 12,6 % der Führungskräfte. Die TT erzielt übrigens auch im Bundesländervergleich Top-Werte. Nur die Kleine Zeitung kann in „ihren“ Bundesländern Steiermark und Kärnten ebenfalls die 70-%-Reichweitenmarke überspringen.