Kematen – Durch den automatischen Notruf eines Unfallwagens wurde am Dienstag die Polizei zu einer Kreuzung in Kematen gerufen. Ein Slowene (38) war alkoholisiert in die Kreuzung eingefahren und seitlich in den Pkw einer 46-jährigen Einheimischen geprallt. Der Beifahrer des Slowenen (35) wurde verletzt. (TT)