Blumenkleid und Vorschlaghammer: Selma Selman im Kunstraum

Innsbruck – Sie grölt, schreit, fleht: „You have no idea“ – „Du hast keine Ahnung.“ Selma Selman ist auf dem Black Lives Matter Plaza unterwegs, wo sie minutenlang denselben Satz wiederholt. Es ist der 2. November 2020, „Election Day“ in Washington. Die Stimmung ist aufgeheizt. Eine schreiende Frau bleibt da nicht unbemerkt. Selma Selman wird fotografiert, gefilmt, verfolgt, irgendwann steigt ein Mann in ihr Klagelied ein. Und diffamiert sie als Drogensüchtige. „You have no idea“ ist die wohl aufsehenerregendste Performance von Selma Selman. Zu sehen ist sie derzeit im Innsbrucker Kunstraum, der der Künstlerin jetzt die Einzelausstellung „The most dangerous woman in the world“ widmet.