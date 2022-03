TVB-Geschäftsführung: Imster soll Favorit für Ischgler Zukunft sein

Fakt ist, dass am 13. März die Bewerbungsfrist für die Geschäftsführerstelle in Ischgl endete. Weiters, dass Ischgl übermorgen Freitag, den 18. März, die bis dahin getroffene Entscheidung bekannt geben wird. In Imst will der TVB-Aufsichtsratsvorsitzende, Thomas Schatz, von Köhles möglichem Abgang nichts wissen. Bei Imst Tourismus seien die aktuelle Saison, das TVB-Team und die Geschäftsführung „alles auf Schiene“. Weder Geschäftsführer Thomas Köhle selbst noch Imst-Tourismus-Obmann Paul Auderer waren gestern für eine Stellungnahme zu erreichen. In Ischgl bestätigte man gestern zwar, dass Köhle zu den Bewerbern gehört. Aber: 18 Personen hatten sich für die offene Stelle interessiert, erklärt Obmann Alexander von der Thannen. Vier bis fünf seien noch im engeren Rennen. In dieser Woche gebe es noch ein Gespräch mit einer Bewerberin. Am Freitag werde der TVB-Vorstand die Entscheidung dann bekannt geben. (mr, top)