Der große Spendentag auf Life Radio: Tirol sammelt für die Ukraine

Innsbruck – Bei Life Radio steht der heutige Tag ganz im Zeichen der Hilfe für die Menschen in der Ukraine. Gemeinsam mit den Hörerinnen und Hörern und SOS-Kinderdorf unterstützt Life Radio beim großen Spendentag diejenigen, die unter dem Krieg am meisten leiden: Kinder und Familien. Über 7,5 Millionen Kinder sind vom Krieg in der Ukraine betroffen.