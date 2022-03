Mit Musik Gutes tun. Die CONCORDIA Benefiz-Matinée der Tiroler Festspiele Erl

Entgeltliche Einschaltung

Am Sonntag, den 10. April laden die Tiroler Festspiele Erl zur CONCORDIA Benefiz-Matinée, der dieses Jahr eine besondere Bedeutung zukommt. Denn die Hilfsorganisation organisiert nun auch an der Grenze der Republik Moldau die Nothilfe und Erstversorgung für die vor dem Krieg geflüchteten Ukrainer*innen. Auf dem Programm steht die berühmte h-Moll Messe von Johann Sebastian Bach – und einem echten Shooting-Star am Dirigenten-Pult.