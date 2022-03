Fahrgäste nach Vollbremsung von IVB-Bus verletzt: Polizei sucht nach Zeugen

Innsbruck – Nach einem Verkehrsunfall in Innsbruck ist die Polizei auf der Suche nach einem flüchtigen Autofahrer. Der Gesuchte war in einem blauen SUV unterwegs und hatte einen IVB-Bus zur Vollbremsung gezwungen, nachdem er ihn rechts überholte und dann nach links in die Prinz-Eugen-Straße abbog. Durch das abrupte Bremsmanöver wurden zwei Fahrgäste leicht verletzt.