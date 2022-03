Solidarität mit der Ukraine: Tiroler Landtag zeigte unisono Flagge

Innsbruck – Mit einer Gedenkminute für die Opfer des Kriegs in der Ukraine begann gestern die März-Sitzung des Tiroler Landtages. Die Solidarität mit der dortigen Bevölkerung wurde auch optisch am Revers zum Ausdruck gebracht. Der russische Angriffskrieg wurde einheitlich verurteilt.

Die Solidaritätsbekundungen konnten im Landtag gestern jedoch kaum so manchen verbalen Schlagabtausch verhindern. Wer nun in der Vergangenheit welche Naheverhältnisse zu Russland gehabt habe, ob die TSD in der Lage seien, die Flüchtlinge gebührend zu betreuen, wie es um die Zukunft der Neutralität Österreichs bestellt sei – in all diesen Fragestellungen matchten sich die Fraktionen mitunter recht laut- und wortstark. Freilich ohne hier auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen.