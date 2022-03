„L’évènement – Das Ereignis“ im Kino: „Kein Kind statt eines Lebens“

Beim Filmfestival in Venedig feierte der Film in derselben Woche Weltpremiere, als in Texas ein neues Anti-Abtreibungs-Gesetz in Kraft trat. Und auch hierzulande, in Europa und in Österreich, wird von erzkonservativen Christen und der offiziellen katholischen Kirche das Recht auf Selbstbestimmung immer wieder in Frage gestellt. Dieser Aktualität ist sich „L’évènement“ bewusst. (maw)