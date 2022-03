Pkw-Neuzulassungen in EU wegen Lieferkettenproblemen massiv gebremst

Brüssel – In der EU sind im Februar deutlich weniger Pkw zugelassen worden als noch vor einem Jahr. Die Neuzulassungen sanken im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6,7 Prozent auf 719.465 Fahrzeuge, wie der Branchenverband ACEA am Donnerstag mitteilte. So wenige Autos seien noch nie in einem Februar verkauft worden. In Österreich waren die Neuwagenverkäufe mit einem Minus von 18,9 Prozent noch deutlich stärker als im EU-Schnitt rückläufig. Es gab nur 19.863 Neuzulassungen.