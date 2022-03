Teure Energie: Finanzminister kündigt Plan an, Opposition schäumt

Wien – Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) will in den nächsten Wochen einen Plan zur Senkung der Mineralölsteuer und der Energieabgaben vorlegen, sagte er Mittwochabend. Von "Schnellschüssen" halte er nichts, denn: "Man sollte nichts beschließen, was man später bereut". Der Opposition geht das zu langsam, sie ist empört über die Tatenlosigkeit der Regierung. Der angekündigte Gipfel mit den Sozialpartnern ist indes für kommenden Mittwoch angesetzt.