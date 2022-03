Grazer bestellte „Speed" per Post auf Namen seines elfjährigen Neffen

Graz – Ein 23-jähriger Grazer hat Drogen per Post geordert und ist nun aufgeflogen: Er soll zwischen Jänner 2021 und Februar 2022 „Speed" über das Internet in Deutschland bestellt und auf den Namen seines elfjährigen Neffen nach Graz schicken lassen haben. Das Suchtgift wurde aber am Postweg herausgefischt. Der Verdächtige wurde festgenommen, ist aber nicht geständig, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark.