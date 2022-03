Tirol richtet vier zusätzliche Registrierungsstellen für Ukraine-Flüchtlinge ein

Ankommende aus der Ukraine werden registriert. © Thomas Böhm

Kiew, Moskau – Das Land Tirol richtet vier zusätzliche, dezentrale Registrierungsmöglichkeiten für geflüchtete Menschen aus der Ukraine in den Polizeidienstellen Reutte, Lienz, Imst und Kufstein ein. Das Angebot richte sich, so das Land in einer Aussendung, an jene, die bereits eine (private) Unterkunft haben. Das medizinische Screening, Unterkunftszuweisungen und Registrierungen erfolgen indes weiterhin im Ankunftszentrum Haus Marillac in Innsbruck, hieß es.

Stellen in Lienz, Kufstein, Reutte und Imst nun schon in Betrieb

Während die Erfassungsstellen in den Bezirken Lienz und Kufstein bereits ihren Betrieb aufgenommen hatten, starteten am Donnerstag die Erfassungsstellen in den Bezirken Reutte und Imst. Bei der Registrierung werden die persönlichen Daten der geflüchteten Menschen erfasst, die für die Ausstellung des "Ausweises für Vertriebene" im Scheckkartenformat sowie die weitere Versorgung maßgeblich sind. Dazu zählen beispielsweise die Abwicklung einer Grundversorgung und Arbeitsmöglichkeiten. Grundsätzlich sollte der aktuelle "Wohnsitz" der Ankommenden der jeweiligen Gemeinde oder dem Meldeamt innerhalb von drei Tagen nach Unterkunftsbezug bekannt gegeben werden.

"Alle in Tirol ankommenden Personen aus der Ukraine müssen registriert werden. Dies hat organisatorische und vor allem rechtliche Hintergründe", erklärte Bernd Noggler vom Sonderstab Ukraine des Landes. Niemand müsse Sorge haben, abgewiesen zu werden, betonte er.

Gruppen sollen sich vorab beim Land melden

Kämen infolge von Privatinitiativen größere Gruppen von geflüchteten Menschen in Tirol an, appellierte Noggler an die Organisatorinnen und Organisatoren, dies frühzeitig dem Land Tirol zu melden, damit "eine bestmögliche und rasche Koordination" gewährleistet werden könne. Von privaten Fahrten an die ukrainische Grenze riet er aus Sicherheitsgründen jedoch ab.

Mit Stand Donnerstagmorgen wurden vonseiten der Polizei bisher rund 820 Personen aus der Ukraine in Tirol registriert. Landespolizeidirektor Edelbert Kohler versicherte, dass die Entwicklungen genau beobachtet, und bei Bedarf weitere Registrierungsstellen bereitgestellt oder die Registrierungszeiten ausgedehnt würden.

Dezentrale Registrierungsstellen Ukraine Registrierungsstelle Polizeiinspektion Kufstein (AGM Bahnhof) täglich von 7 bis 19 Uhr Südtiroler Platz 3 6330 Kufstein Tel.: +43 (0) 59133 7214 200 Registrierungsstelle Polizeiinspektion Lienz täglich 7 bis 19 Uhr Hauptplatz 5a 9900 Lienz Tel.: +43 (0) 59 133 7230 100 Registrierungsstelle Polizeiinspektion Reutte Dienstag und Donnerstag von 7 bis 19 Uhr Obermarkt 2 6600 Reutte Tel.: +43 (0) 133 7150 100 Registrierungsstelle Polizeiinspektion Imst Montag und Donnerstag von 7 bis 19 Uhr Rathausstraße 14 6460 Imst Tel.: +43 (0) 59133 7100 100

Wohnsitzmeldung nötig

Nachdem die geflüchteten Menschen registriert wurden und in ihren Unterkünften angekommen sind, ist es wichtig, auch ihren derzeitigen „Wohnsitz“ bei der jeweiligen Gemeinde bzw. dem dortigen Meldeamt bekanntzugeben. Grundsätzlich sollte dies laut geltendem Recht innerhalb von drei Tagen nach Unterkunftsbezug vorgenommen werden – private UnterkunftgeberInnen können dabei unterstützen. Bei Fragen stehen die jeweiligen Gemeinden zur Verfügung.

Für Betreuungs- und Schulbesuchsmöglichkeiten gilt es folgendes zu beachten: Um einen Betreuungsplatz (Kindergarten, Kinderkrippe oder Hort) zu organisieren, gilt ebenfalls die Gemeinde als zentraler Ansprechpartner. Diese kann in weiterer Folge eine Prüfung der verfügbaren Plätze vornehmen und sich bei Fragen an die zuständige Fachinspektorin des Landes wenden. Wird ein Platz in einer Schule für ein Kind benötigt, ist eine E-Mail an ukraine-schulinfo@bildung-tirol.gv.at zu richten. Die Bildungsdirektion wählt anschließend die geeignete Schule für das Kind aus und informiert über den Standort der Schule und gibt weitere Informationen.