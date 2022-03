Mehrere Verletzte bei Skiunfällen auf Tirols Pisten

Mayrhofen, Kals am Großglockner, Alpbach, Obergurgl – Am Donnerstag kam es in Tirol zu mehreren Skiunfällen mit Verletzten. Im Skigebiet Ahorn in Mayrhofen fuhr am Nachmittag gegen 15 Uhr ein 37-jähriger Skifahrer auf der schwarzen Piste Nr. 5 talwärts. Plötzlich stürzte der Urlauber. Er rutschte über den Pistenrand hinaus und stürzte in einem steilen Waldstück laut Polizei zehn bis 20 Meter ab.