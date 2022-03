Skifahrer stürzte in Mayrhofen in Waldstück: Notruf selbst abgesetzt

Der verletzte Skifahrer wurde von der Bergrettung und der besatzung des Notarzthubschraubers geborgen. © ZOOM.TIROL

Mayrhofen, Kals am Großglockner – Zwei Wintersportler wurden am Donnerstag bei Unfällen in Tirol verletzt.

Im Skigebiet Ahorn in Mayrhofen fuhr am Nachmittag gegen 15 Uhr ein 37-jähriger Skifahrer auf der schwarzen Piste Nr. 5 talwärts. Plötzlich stürzte der Urlauber. Er rutschte über den Pistenrand hinaus und stürzte in einem steilen Waldstück laut Polizei zehn bis 20 Meter ab.

Der Pole setzte selbst den Notruf ab. Die Bergrettung Mayrhofen und die Besatzung des Notarzthubschraubers Martin 7 bargen den Verletzten. Anschließend wurde er nach Schwaz geflogen und in das Krankenhaus eingeliefert.

Frau bei Abfahrt vom Figerhorn gestürzt

Fast zeitgleich lief am Donnerstag ein Rettunsgeinsatz in Osttirol. Eine 56-Jährige hatte mit einer Gruppe eine Skitour auf das Figerhorn in Kals unternommen. Gegen 15 Uhr fuhren sie gemeinsam wieder ab.

