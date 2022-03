Plus

Am Landeskrankenhaus Innsbruck sind 118 Vollzeitpflegestellen offen. Bis zu 150 Betten mussten an der Klinik Innsbruck gesperrt werden, weil das Personal fehlt. Die Pfleger haben eine Million Stunden am Zeitkonto angesammelt. Konsumieren können sie das schon lange nicht mehr. Das sei keinem Missmanagement zuzuordnen, sondern in erster Linie der Pandemie.