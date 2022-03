Zehn Abbuchungen von Bankkonto: Tirolerin erstattete Anzeige bei Polizei

Innsbruck – Eine 26-Jährige erstattete bei der Polizei Anzeige über mehrere betrügerische Abbuchungen von ihrem Bankkonto. Die Frau aus dem Bezirk Innsbruck-Land gab an, dass am Abend des 11. März zehn Abbuchungen von ihrem Bankkonto in der Gesamthöhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrages stattgefunden haben. Der Täter habe sich Zugang zum Bankkonto mittels gefälschter SMS-Benachrichtigung verschafft. (TT.com)