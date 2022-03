Hauptmieten steigen, Tirol auf Rang drei bei teuren Mieten

Wien, Innsbruck – Wohnen hat sich in den vergangenen Jahren weiter verteuert. Tirol liegt österreichweit auf Rang drei bei teuren Mieten. Regional betrachtet waren die durchschnittlichen Mieten inklusive Betriebskosten in Salzburg mit 10,1 Euro pro Quadratmeter am höchsten. Dahinter folgten Vorarlberg (9,8 Euro/m2), Tirol (9,3 Euro) und Wien mit 8,7 Euro. Die geringsten Mietkosten gab es im Burgenland (6,3 Euro) und in Kärnten (6,4 Euro).