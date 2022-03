Berührendes Video der tirol kliniken: Trisomie 21 gehört zum Leben

Innsbruck – „Dass wir uns kennen lernen stand so nicht im Kalender. Dass wir jetzt hier stehen, das war so nie geplant. Doch das Beste kommt oft unverhofft und ohne jede Warnung. Und wirft uns einfach aus der Bahn.“

„Wenn ich gewusst hätte, wie es jetzt ist, hätten wir damals nicht so große Angst gehabt.“ Diese Aussage einer Mutter, deren Baby mit Trisomie 21 zur Welt kam, ist bei Irene Mutz-Dehbalaie hängen geblieben. Die Leitende Oberärztin führt an der Innsbrucker Frauenklinik Pränataldiagnostiken durch. Etwa zehnmal pro Jahr wird die Diagnose Trisomie 21 gestellt. Aufgrund der verbesserten Diagnostik und dem Anstieg des mütterlichen Alters sind die Diagnosen mehr geworden. Genau wie die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche. „Die große Mehrheit entscheidet sich für einen Abbruch“, erklärt die Ärztin bei der Filmpräsentation. Angst spiele dabei die größte Rolle. Wie krank wird mein Kind sein? Wie wird sich das Kind geistig entwickeln? Wie geht es den Geschwistern? Hinzu kommt die Sorge vor einem Herzfehler. Knapp 50 % aller Babys mit Morbus Down haben einen so genannten AV-Kanal-Defekt. „In den meisten Fällen können wir diesen Herzfehler korrigieren, sodass eine normale Leistungsfähigkeit möglich ist“, beruhigt Ralf Geiger, Direktor der Uniklinik für Pädiatrie III.