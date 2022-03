FC Wacker will in Amstetten mit breiter Brust Revanche für Cup-Aus nehmen

So wie gegen Lustenau fliegt auch heute in Amstetten Goalie Alexander Eckmayr durch den Strafraum des FC Wacker.

Innsbruck – „Viel positive Energie freigesetzt, lachende Gesichter in der Trainingswoche. Das war eine wichtige Rückmeldung für die Mannschaft, was möglich ist“, ließ Michael Oenning vor der heutigen Abreise zum Auswärtsspiel ab 20.25 Uhr in Amstetten den 3:0-Befreiungsschlag gegen Tabellenführer Lustenau noch einmal Revue passieren. Damit die Revanche für das 0:1-Cup-Ausscheiden im September auch gelingt, fordert der Wacker-Coach erneut einen stabilen, aggressiven, defensiven Auftritt fern jeder Selbstgefälligkeit und Lust am Herausspielen von Chancen.