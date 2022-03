Mit Bischof Glettler und LHStv. Geisler: „Tirol Live“ heute ab 18 Uhr auf TT.com

Gestern ging im Bildungshaus St. Michael in Pfons die Frühjahrstagung der österreichischen Bischöfe zu Ende. Der Krieg und die humanitäre Katastrophe in der Ukraine waren natürlich zentrales Thema, aber auch die Pfarrgemeinderatswahlen am kommenden Sonntag. Innsbrucks Diözesan­bischof Hermann Glettler wird heute bei „Tirol Live“ über die Hilfe der Kirche, die Herausforderungen und seine Erwartungen für die Pfarrgemeinderatswahl sprechen.