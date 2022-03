Frau erlag nach Skiunfall schweren Verletzungen in Innsbrucker Klinik

Sölden – Drei Tage nach einem Skiunfall verstarb in der Innsbrucker Klinik am Mittwoch eine 62-jährige deutsche Wintersportlerin. Die Frau war am Sonntag im Skigebiet „Gaislachkogel" bei geringer Geschwindigkeit gestürzt. Dennoch und trotz Helm erlitt die Skifahrerin schwere Kopfverletzungen.