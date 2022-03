Erlagschein von 71-Jähriger gefälscht, mutmaßlicher Täter ausgeforscht

Am 30. November 2021 ließ die Frau in einer Bankfiliale in Scheffau am Wilden Kaiser einen Zahlschein zur Kredittilgung mit einem mittleren fünfstelligen Eurobetrag maschinell befüllen und warf diesen anschließend in die dafür vorgesehene Einwurfbox. Nachdem im folgenden Monat die monatliche Kreditrate unverändert abgebucht wurde, ging die Frau der Sache nach. Es stellte sich heraus, dass der maschinell ausgefüllte Erlagschein durch einen vorerst unbekannten Täter durch einen handgeschriebenen Erlagschein mit neuen Empfängerdaten ersetzt und die Unterschrift der Österreicherin gefälscht wurde.