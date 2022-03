Zwei Männer vor Innsbrucker Nachtlokal schwer verletzt

Innsbruck – Zwei Männer im Alter von 19 und 20 Jahren sind in der Nacht auf Freitag gegen 2.30 Uhr vor einem Innsbrucker Nachtlokal schwer verletzt worden. Der 19-Jährige dürfte laut Polizei von einem betrunkenen 26-Jährigen einen Schlag ins Gesicht bekommen haben. Er blieb bewusstlos am Gehsteig liegen und wurde in die Klinik gebracht. Kurz darauf meldete sich der 20-Jährige bei der Polizei, der angab, von einem Unbekannten ohne Grund mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden zu sein.