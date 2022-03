Bei Spaziergang in Neustift abgestürzt: 87-Jähriger verstarb in der Klinik

Neustift im Stubaital – Ein 87-Jähriger brach Freitagfrüh mit seinem Hund von seinem Haus in Neustift zu einem Spaziergang auf. Zwei Stunden später wandte sich eine Nachbarin an den Sohn des Mannes. Sie hatte den Hund alleine angeleint an einer Stange nahe des Wohngebiets gesehen.