Kraft flog in Oberstdorf überlegen zum Quali-Sieg: „Es wird eine gute Party"

Oberstdorf – Stefan Kraft hat sich für die Skiflug-Weltcups am Wochenende in Oberstdorf in die Favoritenrolle geflogen. Der WM-Dritte von Vikersund zeigte am Freitag den mit Abstand besten Flug der Qualifikation. Der Salzburger landete bei 225,5 Metern und distanzierte den zweitplatzierten Slowenen Anze Lanisek um 11,3 Punkte. Dritter wurde Überraschungsmann Bendik Jakobsen Heggli aus Norwegen. Alle sieben Österreicher schafften die Qualifikation für den Bewerb am Samstag (16.00 Uhr).