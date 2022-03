Becherwurf-Skandal in Bochum: Spiel gegen Gladbach abgebrochen

Bochum – Das Spiel der deutschen Bundesliga zwischen dem VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach wurde am Freitagabend wegen eines Becherwurfs abgebrochen. In der 68. Minute wurde Schiedsrichter-Assistent Christian Gittelmann von einem Getränkebecher am Kopf getroffen, der von einer Tribüne mit hauptsächlich Bochumer Fans geworfen wurde. Schiedsrichter Benjamin Cortus unterbrach daraufhin sofort die Partie. Später teilte der Stadionsprecher mit, dass die Partie abgebrochen wird. Zu diesem Zeitpunkt stand es 2:0 für Gladbach.