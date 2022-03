Waldbrandbekämpfung: Tirols Feuerwehren rüsten auf

Die Gerätschaften wurden am Donnerstag in Telfs übergeben. © LFV/Degenhard

Telfs, Innsbruck – Eine achtlos weggeworfene Zigarette oder offenes Feuer im Wald gepaart mit Trockenheit können schnell zu einem Waldbrand und enormen Schäden führen. Auch aktuell ist die Waldbrandgefahr in Tirol in südausgerichteten, schneefreien Bereichen weiterhin erheblich. Das Land Tirol ersucht die Bevölkerung daher dringend, auf das Rauchen und Zweckfeuer im Wald zu verzichten. Generell steigt das Waldbrandrisiko aufgrund der Klimaveränderung und auch aufgrund der vielfältigen Freizeitaktivitäten in den Wäldern.

LHStv. Josef Geisler (ÖVP) und Landesfeuerwehrkommandant Peter Hölzl haben deshalb am Donnerstag in der Landesfeuerwehrschule in Telfs Spezialgerätschaften zur Waldbrandbekämpfung im Wert von 300.000 Euro an die Tiroler Feuerwehren übergeben. „Ein schnelles und vor allem effektives Eingreifen bei Waldbränden ist das Gebot der Stunde. Unserer Feuerwehren waren bereits in der Vergangenheit gut auf Waldbrandeinsätze vorbereitet. Aber das Waldbrandrisiko steigt. Deshalb rüsten wir mit Hilfe des Waldfonds jetzt nochmals auf“, betonte Feuerwehrreferent LHStv. Josef Geisler bei der Übergabe der zusätzlichen Gerätschaften. Waldbrände würden nicht nur enormen finanziellen Schaden verursachen, sondern auch die Schutzfunktion der Wälder mindern und die Anfälligkeit für andere Naturgefahren erhöhen. Das gelte es mit aller Kraft verhindern, so Geisler.

Finanziert wird die zusätzliche Spezialausrüstung für die Waldbrandbekämpfung zu 80 Prozent aus Mitteln des vom Landwirtschaftsministerium eingerichteten Waldfonds. 20 Prozent kommen aus Mitteln des Landesfeuerwehrfonds. In Summe stehen für Tirol aus dem Waldfonds 1,1 Millionen Euro an Fördermitteln für die Waldbrandprävention zur Verfügung. Ein Großteil der Mittel fließt in die weitere Verbesserung der Ausrüstung der Feuerwehren. Investiert wird aber auch in Löschteiche, Ausbildungsprogramme und Bewusstseinsbildung. (TT)