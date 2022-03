Trotz Corona wurde in Fiss kräftig investiert

Eröffnungsfeier vor der neuen „12er-Bahn“ gestern in Fiss: Hubert Pale, BM Hans Pittl, BM Simon Schwendinger, Pfarrer Willi Pfurtscheller, BM Paul Greiter, Philipp Kathrein und Benny Pregenzer (v. l.).

Fiss – Trotz schwieriger Corona-Rahmenbedingungen in den vergangenen beiden Jahren haben die Fisser Bergbahnen sowie die Gemeinde Fiss als Seilbahn-Miteigentümer ein Investitionspaket im Volumen von 20 Mio. Euro geschnürt, um das touristische Angebot zu verbessern. So flossen drei Mio. Euro in eine ganzjährig benutzbare Rodelbahn inklusive Beleuchtung und Beschneiungsanlage. Für weitere 12,5 Mio. Euro entstand eine neue Achter-Sesselbahn auf den Zwölferkopf. Die bisherige Bahn hatte ausgedient und wurde ausgetauscht. Zudem schlugen sich 4 Mio. Euro für diverse Adaptierungen der Pisten und Beschneiungsanlagen zu Buche.