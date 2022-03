Hang-Virtuose Manu Delago heute im Alten Kino Landeck

Landeck – Das Hang ist sein Musikinstrument, mit dem er internationale Karriere gemacht hat: Heute Samstag ist der in London lebende und in Zams aufgewachsene Manu Delago (37) wieder zu Gast in seiner Heimatregion, um ab 20.30 Uhr im Alten Kino in Landeck aufzutreten.

Im weiteren Frühjahrsprogramm ist das Max Plattner Trio am 26. März zu Gast. Am 2. April stellt sich Otto Lechner vor, am 14. April Dennis Jones Blues, am 16. April YMP und am 29. April Christian Bakanic. Infos und Reservierung unter www.alteskinolandeck.at (hau)