Hans Jörg Schelling: Vierter ÖVP-Finanzminister als Beschuldigter

Wien – Und schon wieder ist etwas passiert. In der Kanzlerpartei kehrt keine Ruhe ein. In den vergangenen Tagen wurden erstmals Mutmaßung geäußert, jetzt ist es bestätigt: Der frühere ÖVP-Finanzminister Hans Jörg Schelling wird von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft als Beschuldigter geführt. Damit sind jetzt bereits vier frühere ÖVP-Finanzminister im Beschuldigtenstatus – neben Josef Pröll, Hartwig Löger, Gernot Blümel jetzt eben auch Schelling. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.

Schelling wird in der Causa Siegfried Wolf als Beschuldigter geführt. Der Großinvestor und Millionär hatte im Finanzministerium wegen einer Steuer-Nachzahlung interveniert. Am Tag der so genannten Schlussbesprechung zwischen den Finanzprüfern und Wolfs Steuerberatern schrieb Thomas Schmid in seiner damaligen Funktion als Generalsekretär im Finanzministerium an Schelling: „Haben heute Einigung mit Sigi geschafft. 75:25. er zahlt zwischen 7 und 8 Mio Euro nach. Muss noch genau berechnet werden. Er rief mich mehrmals an und wollte auf 6 runter. Das war unmöglich für uns während der laufenden Verhandlungen zu intervenieren. Ich finde bei diesem Deal hat sich unsere Finanzverwaltung bewegt und beide Seiten sollten zufrieden sein.“