Österreich zu abhängig: Keine Chance ohne Russen-Gas

LNG (verflüssigtes Gas) kommt per Schiff nach Europa.

Moskau – Nach zwei Tagen etwas geringerer Liefermengen stellt Russland wieder in gewohnt hohem Umfang Gas für den Transit durch die Ukraine nach Europa bereit. Im Einklang mit vertraglichen Vereinbarungen wurden am Freitag 105,1 Millionen Kubikmeter gepumpt, sagte ein Sprecher des Staatskonzerns Gazprom. Gerade Österreich ist abhängig von russischem Gas. 80 Prozent der Gasbezüge kommen aus Russland. Nicht nur Haushalte und Industrie, auch in der Energieversorgung braucht es Gas.