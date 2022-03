Aufnahme von Waisenkindern aus der Ukraine in Tirol heikler als erwartet

Innsbruck – Aus umkämpften ukrainischen Regionen sollen sie gerettet und nach Tirol in Sicherheit gebracht werden. Es sei geplant, in wenigen Tagen 300 Waisen und ihre Betreuer aufzunehmen, verkündete Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP). Das war am Freitag vergangener Woche. Noch ist keines der Kinder eingetroffen, hieß es gestern auf Anfrage bei den hiesigen Behörden. Grund dafür sei unter anderem die sehr unübersichtliche Lage in den Kriegsgebieten. In Kürze werde aber mit dem Transfer begonnen.