„Knoedel“-Chef Dienz: Eine To-do-Liste zwischen Barock und naher Zukunft

Dienz selbst hat sich längst, wie es schön heißt, beruflich diversifiziert. Er managt die Knoedel und ist als Komponist gefragt. In dieser Funktion ereilte ihn der Ruf seiner Heimatstadt Kitzbühel. Dort (und ein paar Tage später in Innsbruck) geht von 1. bis 3. April die Produktion „Aufschnaiter – Ein musikalisches Dokudrama“ über die Bühne.

„Wie so oft stand hinter dem Erfolg eines Mannes auch in diesem Fall eine Frau, die auf vieles verzichten musste“, erzählt Dienz der TT. Gemeint ist Benedikt Aufschnaiters zweite Gattin, Maria Barbara von Salla. Sie hatte die Verfehlungen ihres Gatten schlussendlich satt, listete diese in 28 Stichworten auf und bat an höchster Stelle darum, die Ehe zu annullieren: beim örtlich zuständigen Bischof.