82-Jähriger löste bei Unkrautvernichtung einen Böschungsbrand in Wenns aus

Wenns – Durch das Abflämmen von Unkraut setzte ein 82-Jähriger einen Hang in Wenns in Brand.

Der Mann war am Freitag gegen 17 Uhr in seiner Hauseinfahrt damit beschäftigt, Unkraut punktuell abzuflammen. Dabei geriet das umliegende, trockene Gras in Brand. Als der Mann bemerkte, dass er die ausbreitenden Flammen nicht mehr unter Kontrolle hatte, versuchte er, mit einem Gartenschlauch das Feuer zu löschen.