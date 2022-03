Justizministerin Zadić lässt hohe Spritpreise von Kartellanwalt prüfen

Hintergrund sind die zuletzt stark gestiegenen Preise an den Tankstellen, die nicht durch die in deutlich geringerem Ausmaß gestiegenen Rohölpreise erklärbar erscheinen. „Wir alle haben miterlebt wie die Treibstoffpreise in Österreich im Zuge des Beginns des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine förmlich explodiert sind", so Zadić in einer Pressemitteilung. Wie es dazu kam soll jetzt der Bundeskartellanwalt prüfen.