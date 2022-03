Frauen sterben häufiger an schweren Herzattacken

Nizza, Kopenhagen – Bei dem lebensgefährlichen Herz-Akutereignis eines sogenannten kardiogenen Schocks erhalten Frauen seltener die potenziell rettenden Therapien und sterben häufiger als Männer. Das ist das Ergebnis einer dänischen Studie, die am Samstag bei einem Spezialkongress der Europäischen Gesellschaft für Kardiologe (ESC/Acute Cardiovascular Care 2022) vorgestellt worden ist.

Sarah Holle von der Universitätsklinik in Kopenhagen und ihre Co-Autoren haben auf Basis der Daten des Nationalen Dänischen Patientenregisters die Informationen aller Erwachsenen, die zwischen 2010 und 2017 in zwei auf die Behandlung von solchen Herzpatienten spezialisierten Zentren eingelieferten Kranken analysiert. Das umfasste den Zustand der Patienten und deren Charakteristika, die Art der Behandlung und die 30-Tage-Sterblichkeit sowie die Mortalität innerhalb von 8,5 Jahren.

Es handelte sich schließlich um 1716 Infarktpatienten mit kardiogenem Schock. 438 (26 Prozent) waren Frauen. Das mittlere Alter der Patientinnen lag bei 71 Jahren, das mittlere Alter der Männer betrug 66 Jahre. Die Frauen hatten häufiger an Bluthochdruck oder chronisch obstruktiver Lungenerkrankung gelitten.

Bei der Auswertung zeigten sich deutlich geschlechtsspezifische Unterschiede: 41 Prozent der Frauen wurden zunächst in lokale Krankenhäuser eingeliefert, bevor sie schließlich in eines der Zentren kamen. Bei den Männern waren es nur 30 Prozent. Sie kamen schneller in die Spezialkliniken. Allerdings war bei 48 Prozent der Männer außerhalb des Spitals ein kompletter Herzstillstand aufgetreten, hingegen bei 25 Prozent der Frauen. Nur 19 Prozent der Frauen erhielten eine mechanische Kreislaufunterstützung, aber 26 Prozent der männlichen Patienten. 67 Prozent der Frauen wurden mechanisch beatmet, 82 Prozent der Männer.