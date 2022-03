Coldplay starten „umweltfreundliche" und „nachhaltige" Welttournee

Frontmann Chris Martin bei einem Konzert in Paris 2017. Die Band geht nun erstmals wieder auf Tour.

San Jose – Die britische Rockband Coldplay hat ihre erste Welttournee seit 2017 gestartet. Das erste Konzert spielten sie am Freitagabend im Nationalstadion von Costa Rica in San José vor 40.000 Menschen. Das zentralamerikanische Land wurde nach Angaben der Band wegen seines „grünen" Images für den Tourneestart ausgewählt – auf ihrer Website preisen Coldplay die Konzertreise als „umweltfreundlich" und „nachhaltig" an.