Oberhofer mit 87,5 Prozent als Tiroler NEOS-Chef bestätigt

Kufstein – Dominik Oberhofer ist am Samstag zu Beginn der Landesmitgliederversammlung in Kufstein mit 87,5 Prozent der Stimmen als Landessprecher der Tiroler NEOS bestätigt worden. Damit lag das Ergebnis um zehn Prozentpunkte unter dem der letzten Wahl. Bei der vergangenen Wahl im März 2019 hatten noch 98,11 Prozent der Delegierten für den 41-jährigen Stubaitaler gestimmt. Rund 300 Mitglieder waren aufgerufen bei der digitalen Wahl abzustimmen, teilte die Partei in einer Aussendung mit.