Jetzt im Livestream: Das Benefizkonzert „We stand with Ukraine" mit Wanda & Co. in Wien

Wien/Kiew – Ein „ganz großes Signal" für die vor dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine betroffenen Menschen wird am heutigen Samstag im Wiener Ernst-Happel-Stadion gesetzt: Unter dem Motto „We stand with Ukraine" findet ein ganztägiges Benefizkonzert statt.

Das Event war binnen weniger Tage ausverkauft, rund 40.000 Besucher wohnen dem Großereignis vor Ort bei – und wir streamen das Spenden-Spektakel ab 13 Uhr in voller Länge live in euer Wohnzimmer.

Im Rahmen des Events ist die A1-Spendenzentrale zugunsten der Aktion „Nachbar in Not" von 13 bis 23 Uhr unter der Telefonnummer 0800 664 2022 erreichbar.

Hinweis: Quartiere bis 150 Betten sind an das Land Tirol, Quartiere über 150 Betten an die BBU zu melden!

Personen, Institutionen oder Gemeinden in Tirol, die Unterkunftsmöglichkeiten für Kriegsflüchtlinge anbieten können und wollen, sollen sich an die Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU) oder an das Land Tirol wenden.

ORF 1 überträgt den großen Konzertabend in der Primetime live ab 20.15 Uhr und zeigt zwischen den Auftritten die Highlights des Eventtages. Außerdem begleiten die ORF-Radios Ö3 und FM4 das Benefizkonzert mit ganztägigen Sondersendungen. Auch der Nachrichtensender Puls 24 wird das Benefizkonzert am 19. März live übertragen und berichten.

Es sei von „ungemeiner Bedeutung", den Kriegsbetroffenen zu zeigen, „dass Menschen da draußen sind, die an sie denken", betonte Volkshilfe-Geschäftsführer Erich Fenninger: „Das ermutigt sie." Zugleich lukriert die Veranstaltung Geld für Soforthilfe. Der Ticketpreis beträgt 19,91 Euro – „mit dem wir unterstreichen möchten, dass die Ukraine im Jahr 1991 unabhängig wurde", wurde betont. Sämtliche Einnahmen gehen an die Volkshilfe und „Nachbar in Not". "Wir wissen, was die Menschen dort brauchen und bringen notwendige Hilfsgüter direkt dort hin", so Fenninger.